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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. التحالف العربي والقوات المشتركة تسهلان دخول قافلة غذائية إلى الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
سهلت قوات التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، دخول قافلة غذائية أمس الأربعاء، إلى مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة .
وكانت القافلة قادمة من العاصمة عدن، وعمل التحالف العربي والقوات المشتركة على تسهيل مرورها وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى مدينة الدريهمي المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران .
وواجهت القافلة عرقلة من قبل الحوثيين وتعرضت لإطلاق نار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من مليشيات الحوثي في سعي منها لإستفزاز القوات المشتركة .
وتحوي القافلة على مواد غذائية وطبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي ، ويقدم فريق الصليب الأحمر الدولي الخدمات للمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات داخل المدينة ، كما تتضمن مهمة الفريق إلى جانب إيصال الغذاء، إجلاء من يرغب من المدنيين الخروج من المدينة .
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