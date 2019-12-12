شكرا لقرائتكم خبر عن صوره صادمه ... مذيعة الـ Mbc تتحدث عن اسرار ليلة الدخله ... وماعلاقة البطيخه بالموضوع ... شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبّرت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن امتعاضها من العادات القديمة التي تعتمدها بعض العائلات العربية في موضوع الزواج.

وكتبت لجين على حسابها الخاص في تويتر: “ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره ولا عمره شافها ولا حتى كلمها ليلة الزواج يقابلها لأول مره ويتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة طبعا هو وحظه و نفس الشي بالنسبة للعروس حظك نصيبك يا حبيبتي و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!”.

لجين عمران ✔@Lojain_omran Advertisements ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره

و لا عمره شافها و لا حتى كلمها

ليلة الزواج يقابلها لأول مره

و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة

طبعا هو و حظه

و نفس الشي بالنسبة للعروس

حظك نصيبك يا حبيبتي

و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!!#مسايا_لجين 1,436 ما زلنا نرى بعض العوائل تخطب لولدها عروس مو من إختياره

و لا عمره شافها و لا حتى كلمها

ليلة الزواج يقابلها لأول مره

و يتعاملون مع العروس على أساس إنها بطيخة

طبعا هو و حظه🍉

و نفس الشي بالنسبة للعروس

حظك نصيبك يا حبيبتي

و بعد فترة من الزواج يستغربون ليش تطلقوا!!!!!#مسايا_لجين — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) December 10, 2019 Twitter Ads info and privacy

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صوره صادمه ... مذيعة الـ Mbc تتحدث عن اسرار ليلة الدخله ... وماعلاقة البطيخه بالموضوع ... شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.