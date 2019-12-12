شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" شاهد رد فعل العروسة المقهورة ... عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعد أحد مقدمي المحتوى على "يوتيوب" فيديو يشمل عدد من المواقف المحرجة التي شهدتها حفلات الزفاف خلال الفترة الأخيرة.

وفي الفيديو، هناك 10 مواقف غريبة أبرزها محاولة هروب أحد الشبان من حفل زفافه، وكذلك تحرش العريس بأحد المعازيم.

وقد نال الفيديو الكثير من المشاهدات والتدوالات بين رواد التواصل الاجتماعي.

جديد "الخليج 365"

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