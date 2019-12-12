إحباط محاولة إستهداف مركز شرطة في لحج بعبوة ناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أحبطت شرطة منطقة الوهط بمديرية تبن بمحافظة لحج، محاولة إستهداف مركز الشرطة بعبوة ناسفة في (كيس) خاص للدقيق تم وضعها خلف المركز .

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ونقل وسائل إعلام محلية، عن النقيب توفيق الهابون مدير شرطة الوهط بلحج أن العبوة الناسفة التي تم العثور عليها شديدة الانفجار تم صنعها بشكل محلي وهي عبارة عن كتله حديدية الشكل وعليها سلك مربوط.

وبحسب عدن تايم، أشار الهابون إلى أن المعلومات كشفت بأن أشخاص مجهولين هم من وضعوا العبوة الناسفة في ذلك المكان القريب لمركز الشرطة وأن الإجراءات متواصلة لمعرفة هوية الجناة وضبطهم.

وأكد قام فريق من خبراء المتفجرات بالتعامل مع العبوة الناسفة وإبطال مفعولها وتحريزها لإجراءات التحقيق.

وشكر الهابون مدير آمن محافظة لحج اللواء صالح السيد على تعاونه واستجابته السريع في أرسال فريق من خبراء المتفجرات وإبطال العبوة الناسفة قبل انفجارها.