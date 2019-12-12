اليمن والفاو يبحثان مجالات التعاون في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حسين جادين، التعاون القائم بين المنظمة وحكومة بلادنا والبرامج التي تنفذها المنظمة في اليمن في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد المائية وتحسين القوة الشرائية ورفع الدخل للشرائح الفقيرة.

Advertisements

وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بدور المنظمة في اليمن وتركيزها على المشاريع التنموية التي تمس حياة الناس وتسهم في تحسين الحياة المعيشية للأسر المنتجة في قطاعات الزراعة والثروة السمكية..مثمناً "مبادرة يد بيد" التي أطلقها المدير العام الجديد للمنظمة والتي تستهدف القضاء على الفقر بتركيز الأولوية على الدول الأقل نمواً وتلك التي تشهد أزمات غذائية، ومنها بلادنا.

واكد الوزير الحضرمي دعم الحكومة للمنظمة وحرصها على تذليل كافة الصعوبات بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقا للخطط المتفق عليها.

من جانبه، أعرب الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة(الفاو)عن تقديره للحكومة اليمنية وأجهزتها المختلفة ودورها في تسهيل أنشطة المنظمة..منوها بأن المنظمة ستعمل على التدرج في توسيع برامجها وفقا للحاجات المجتمعية.

حضر اللقاء مسئول المنظمات الدولية بمكتب وزير الخارجية المستشار احمد الشرعبي.