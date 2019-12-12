الرئيس هادي يؤكد على عمق العلاقات مع الولايات المتحدة لمواجهة التدخلات الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، على عمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب والمجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية المتمثلة في المليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بمسمياتها المختلفة.



وجاء ذلك خلال إستقباله اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل .

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وخلال اللقاء، أشار الرئيس هادي إلى جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها في توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات وغيرها من الخطوات الهامة التي نشعر بأهميتها واستمرارها في ظل أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً لتسلسلها.

وأشاد رئس الجمهورية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء.. مؤكداً مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية.. مثمناً جهود فخامة الرئيس في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض ومواصلة تنفيذ خطواته والذي يمثل تواجد الحكومة بعدن وتقديمها للخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم علاقة البلدين ومجالات التعاون المختلفة.