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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مقتل مواطن برصاص نقطة تحصيل الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
تعز - الخليج 365
قتل مواطن برصاص نقطة تابعة لمحصلي الضرائب جنوب مدينة تعز.
وقال مصدر محلي إن المواطن جميل الجمالي تعرض ، لطلقة نارية مباشرة اثناء ما كان يقود سيارته التي تقل كمية القات الخاصة به، عند نقطة نجد قسيم بمديرية المسراخ.
و أضاف المصدر ان مسلح من حماية محصلي الضرائب قام باطلاق الرصاص بشكل مباشر على سيارة القات اثناء مرورها في النقطة، سقط على اثرها المواطن جميل الجمالي.
وبحسب المصادر فقد بررت النقطة عملية القتل بأن الضحية حاول الهرب من دفع ضريبة كمية القات التي بحوزته.
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