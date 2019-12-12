شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية صادمة لضابط كويتي تحول إلى ضحية...استدرجها ليمارس معها الرذيلة"وحينما أدخلها عنوة إلى سيارته كانت المفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الكويت،حادثة لم تكتمل بسبب المصادفة الغريبة، حيث شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي في البحث عن شخص مجهول حاول خطف وافدة آسيوية خلال وجودها في احد شوارع السالمية.



وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، لعبت المصادفة بوقوع حادث عرضي دورا كبيرا في نجاة الوافدة من الذئب البشري وهروبها منه. وبحسب مصدر امني فإن وافدة آسيوية تقدمت الى مخفر شرطة السالمية، مشيرة الى انها وفيما تسير على الأقدام اقتربت منها مركبة فارهة بداخلها شخص يرتدي الزي الوطني.

جديد "الخليج 365"

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وقالت الوافدة ابلغني الشخص بأنه من رجال المباحث واجبرها على ان تصعد الى سيارته، مشيرة الى انها شعرت بتصرفات غير طبيعية.



وتابعت الوافدة ان المتهم اصطدم بسيارته بأحد الأرصفة، لتستغل انشغاله بالحادث وتنطلق هربا منه. هذا، وسجلت قضية شروع في الخطف وانتحال صفة رجل أمن.