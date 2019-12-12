شكرا لقرائتكم خبر عن داخل غرفته في تصوير ذا فويس ... الفنانة أحلام تفاجئ راغب علامة بمزحة غريبة وجريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة أحلام وهي تمر نحو غرفة الفنان راغب علامة، وتمزح معه خلال كواليس تصوير برنامج “ذا فويس”. وأظهر مقطع الفيديو “أحلام” وهي تسير مع فريقها المساعد في الممر الخاص الذي يفصل بين غرف الفنانين وهي تنادي للفنان راغب علامة، قبل أن تدخل غرفته وتقول له ممازحة :”أنت راغب علامة أم راغب اشاره؟!”. جديد "الخليج 365" شاهد كيف كان مصيره اليوم! ... هل تذكرون الداعية السعودي الذي كان يطارد الفتيات ويتهمهن بممارسة الزنا في شوارع المملكة؟ "فيديو صادم" انفجار ضخم في هذه المناطق بالمملكة والرعب يجتاح السعوديين ... بركان في المدينة المنورة لعنة الله عليكم يا أشباه الرجال ... مذيعة الجزيرة تفقد صوابها وتنفعل بشدة وتصرخ ... من تقصد؟ "فيديو" بموسم الرياض ... بعد ظهورها بملابس فاضحة تستهزئ بسورة الفاتحة ... نهاية مؤلمة !! داخل غرفته في تصوير ذا فويس ... الفنانة أحلام تفاجئ راغب علامة بمزحة غريبة وجريئة صحيت على صوت آهاتها مع عشيقها!! ... زوج عربي يذبح زوجته من الوريد الى الوري "صور" اول ظهور لزوجة الناشط السياسي علي البخيتي مع ابنتها توجان سيطرت على أهم موقع قرب المدينة ... مليشيا الحوثي تقتحم محافظة مارب (تفاصيل طارئة) عاجل : احمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع ويبداء اول خطوات الانتقام لوالده وتقدم بهذا الطلب العاجل لولي العهد "الامير محمد بن سلمان











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View this post on Instagram احلام تاكل ساندويش من عند رااغب 🌯🥙😂😂. . . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi @mubarakalhajri_q . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi4 #حلومي_فلسطين_الاول #احلام_الملكة #احلام #احلام_الشامسي #احلام_فنانة_العرب #ahlam #ahlamalshamsi #فنانة#فنانة_الخليج_الاولى #الملكة_احلام #فنانة_العرب #ملكة #قيثارة_العرب #نانسي_عجرم #نجوى_كرم #نوال_الكويتيه #وائل_كفوري #ميريام_فارس #نهى_نبيل #اليسا#شيرين #اصاله #ساره_الودعاني #حليمه_بولند #سعد_المجرد #محمد_حماقي #هيفاء_وهبي #like4likes #تامر_حسني #محمد_عبده A post shared by احلام الشامسي👸🏻الملكة👸🏻 (@ahlamalshamsi4) on Dec 7, 2019 at 1:06pm PST View this post on Instagram احلام تاكل ساندويش من عند رااغب 🌯🥙😂😂. . . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi @mubarakalhajri_q . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi4 #حلومي_فلسطين_الاول #احلام_الملكة #احلام #احلام_الشامسي #احلام_فنانة_العرب #ahlam #ahlamalshamsi #فنانة#فنانة_الخليج_الاولى #الملكة_احلام #فنانة_العرب #ملكة #قيثارة_العرب #نانسي_عجرم #نجوى_كرم #نوال_الكويتيه #وائل_كفوري #ميريام_فارس #نهى_نبيل #اليسا#شيرين #اصاله #ساره_الودعاني #حليمه_بولند #سعد_المجرد #محمد_حماقي #هيفاء_وهبي #like4likes #تامر_حسني #محمد_عبده A post shared by احلام الشامسي👸🏻الملكة👸🏻 (@ahlamalshamsi4) on Dec 7, 2019 at 1:06pm PST A post shared by احلام الشامسي????????الملكة???????? (@ahlamalshamsi4) on Dec 7, 2019 at 1:06pm PST

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