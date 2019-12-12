شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان:الحزام الامني يباغت الجميع بعمل كارثي ومرعب وسبب صدمة للرئيس هادي وعيدروس الزبيدي وحتى عبد الملك الحوثي وكل من ابناء الجنوب يبكون من شدة "القهر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : على طريقة أفلام هوليوود مقتل شاب سعودي بطريقه شنعه وسرقة سيارته بجوار الحرم المكي (مشهد صادم) وردنا الان : الحوثيون ينقلبون على الاتفاق السري مع بن سلمان في سلطنة عمان شاهد مقطع : مؤثر للملك سلمان أبكى نشطاء تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بكاملها (فيديو مثثير جدآ) عاجل وصادم : هزة عنيفة وصدمة جديدة تعصف بالسعودية .. اكتشاف ثاني إصابة بـ "الإيدز" خلال أيام فقط .. وهذا ماقاله المصاب ابو ماجد على الهواء وادهش الجميع (شاهد فيديو وتفاصيل حصرية)

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