شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن خبر برقصات مثيرة “شلّة” مراهقات أشعلنها في أحد المجمعات بالكويت!! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حسابٌ كويتي على موقع “تويتر” فيديو أثار جدلاً واسعاً لفتيات مراهقات في أحد المجمعات بمنطقة “المرقاب”.

ويُظهر مقطع تم تصويره ونُشر عبر “سناب شات” فتيات بملابس ضيقة يؤدين رقصات مثيرة، الأمر الذي قابله مغرّدون برفضٍ واسعٍ متسائلين عن الرقابة على ما يُنشر بمواقع التواصل .

وألقى مغرّدون آخرون باللوم على الأهل، مطالبين إياهم بفرض رقابة على استخدام الأبناء لمواقع التواصل الاجتماعيّ.

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