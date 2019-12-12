المليشيا تواصل استهداف مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
واستخدمت مليشيات الحوثي خلال استهدافها مواقع القوات المشتركة الأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبقذائف RBG خلال ساعات المغرب من يومنا هذا . كما فتحت المليشيات نيران أسلحتها المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 ، وأسلحة معدلات البيكا صوب مواقع القوات المشتركة بشكل مكثف.
وقامت قناصة المليشيات بإستهداف مواقع القوات في إطار عمليات الإستهداف المتواصلة على مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة.
وتتعرض منطقة الجاح لقصف واستهداف متواصل من قبل مليشيات الحوثي، في خروقات سافرة منها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 دون أن تلتزم المليشيات بأي من بنودها.
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