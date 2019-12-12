تفكيك عبوة ناسفة خلف مبنى شرطة الوهط بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ لحج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج، اليوم الخميس، من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون خلف شرطة مدينة الوهط .



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وقالت مصادر أمنية، إن الأجهزة الأمنية بلحج تلقت بلاغا عن وجود عبوة ناسفة على بعد 1000متر من مبنى شرطة الوهط من الجهة الشمالية جاهزة للتفجير.

وتابعت المصادر، أن العبوة زرعت بشكل محكم في حفرة وتم تغطيتها جيدا حتى لا يتم رؤيتها.

ولفتت المصادر، إلى إن فريقا هندسيا تابعا لإدارة أمن لحج قام بالتوجه إلى موقع العبوة وباشر بتفكيكها وإبطال مفعولها بعد تأمين المكان المحيط بالعبوة