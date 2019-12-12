قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ لحج

أحبطت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.



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وذكر قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاه جبلي الرائد بديع محرد أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل فجر اليوم، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طورالباحة والمقاطرة.

وأضاف الرائد محرد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا المتمردة، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين