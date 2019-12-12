اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج

0 نشر
اليمن العربي ـ لحج 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج

الخليج 365 ـ لحج

أحبطت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.

 

Advertisements

وذكر قائد كتيبة الرئاسة في اللواء الرابع مشاه جبلي الرائد بديع محرد أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت التسلل فجر اليوم، باتجاه المرتفعات الشمالية الرابطة بين مديريتي طورالباحة والمقاطرة.

 

وأضاف الرائد محرد أن قوات الجيش أفشلت محاولة المليشيا المتمردة، وكبدتها خسائر بشرية في صفوفها.

 

وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات المقاومة تفشل هجوما للمليشيا شمال لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا