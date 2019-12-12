شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يترأس اجتماعا لمناقشة احتياجات المديريات الصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اجتماعا ضم عددا من مدراء عموم مديريات ثمود ورماه والقف بصحراء حضرموت والوجهاء والمشائخ.

Advertisements وأشاد المحافظ بدور أبناء المديريات الصحراوية، في مساندة السلطة المحلية، وسجلوا موقفاً بطولياً بوقوفهم صفا واحدا لتحرير ساحل حضرموت في الـ 24 من ابريل عام 2016. واستعرض الاجتماع احتياجات المديريات الصحراوية، من المشاريع الخدمية والتنموية. وأعلن المحافظ عن اعتزام السلطة المحلية وضع خطط تنموية لتطوير المديريات الصحراوية..مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على النهوض بهذه المديريات وتحسين الخدمات العامة فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يترأس اجتماعا لمناقشة احتياجات المديريات الصحراوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.