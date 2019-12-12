اجراء دور الاستلام و التسليم لمدير عام مصلحة الهجرة  الجوازات بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

جرى صباح اليوم في إدارة مصلحة الهجرة و الجوازات بوادي حضرموت و الصحراء عملية دور الاستلام و التسليم لمدير عام فرع المصلحة العقيد مساعد عبدالله بن طالب تنفيذا لقرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري .



و قد قامت اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الاستلام و التسليم بحصر جميع العهد و تسليمها للمدير الجديد و تمكينه من القيام بعمله كمديرا لمصلحة الهجرة و الجوازات بوادي حضرموت و الصحراء.

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بدوره قدم العقيد مساعد عبدالله بن طالب مدير عام مصلحة الهجرة و الجوازات بوادي حضرموت و الصحراء شكره لمعالي وزير الداخلية و السلطة المحلية بمحافظة حضرموت و الوادي و الصحراء و مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت على ثقتهم به مثمنا ادوار المدير السابق لفرع المصلحة بوادي حضرموت و الصحراء و جهوده المثمرة خلال فترة تولية ادارة الفرع .

الجدير ذكره الى فرع مصلحة الهجرة و الجوازات بوادي حضرموت و الصحراء سيعمل على استئناف عمله خلال الايام القليلة القادمة لتقديم خدماته لكل المواطنين.