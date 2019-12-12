أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

وضع حجر الاساس لمصنع الزيوت النباتية بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/441808/ مجلس النواب اليمني يناقش مع السفير الصيني مستجدات السلام في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/441809/ تنظيم احتفال في الجوف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان https://www.elyamnelaraby.com/441811/ برنامج الأغذية العالمي يقدم مواد غذائية منتهية الصلاحية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/441813/ بلغاريا تعلق عمل سفارتها في صنعاء بسبب الوضع الأمني Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/441817/ نواب برلمان صنعاء يشكون ابتزاز نقاط التفتيش الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/441818/ عضو الشئون الخارجية للانتقالي: بعض أطراف الحكومة الشرعية لا تريد تنفيذ إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/441819/ صعدة.. قصف مدفعي على تجمعات لمليشيا الحوثي في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/441821/ شاهد حصريا.. قوات التحالف الجوية تقصف مليشيا الإصلاح بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/441822/ مأرب تندد بمحاكمة مليشيا الحوثي للصحفيين بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/441830/

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