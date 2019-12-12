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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...سعودي امسكو بأخته بعد اقدامها على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا فجن جنون ( شاهد ماذا فعلت اخته وكيف كانت ردة فعله الجنونية )



أوقفت شرطة القصيم، مواطنًا ظهر في تسجيل صوتي يهدد بالاعتداء والإيذاء لكل من يتعرض لأخته التي ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو تنتقد وتتعرض فيها لسكان بريدة وجرى إيقافها يوم أمس على خلفية ذلك. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه وبالإشارة إلى المقطع الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمن التهديد بالاعتداء وإيذاء الغير، أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بتسجيله ونشره -مواطن في العقد السادس من العمر-، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليست أمريكا ولا أوروبا..الاباء والاخوة يقيمون علاقة اثمة مع بناتهم وخواتهم ( زنا محارم ) في هذه الدولة العربية المحافظة جدا ..لن تصدق من هي هذه الدولة وردنا الان ...سعودي امسكو بأخته بعد اقدامها على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا فجن جنون ( شاهد ماذا فعلت اخته وكيف كانت ردة فعله الجنونية ) خطوة واحدة من امير قطر ستصعق الامارات وتجعل ولي العهد السعودي يطير فرحا...هل يفعلها الامير القطري عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية السعودية التي سببت كوارث بشرية للمغتربين والسعوديين وردنا الان..الرعب والهلع يسيطر على كل الوزراء الشماليين والجنوبيين بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي سيدفعهم لترك الشرعية وطلب اللجوء الى اية دولة بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟ Advertisements ضبط فنانة سعودية شهيرة في وضع مخل داخل سيارة وضجة عارمة تعم المملكة.. شاهد ليس الزبيدي ولا شلال شايع ولا الميسري...هذا هو الشخص المخيف الذي يرعب كل ابناء الحنوب وينشر الرعب والهلع في عدن اخيرا...الحسناء حليمة بولاند تحتشم ليس حياء من الناس او خوفا من الله بل هذا هو الذي ارعبها واجبرها ا على وقف الصور الفاضحة هل تذكرون الشيطان الذي ظهر في المدينة المنورة...شاهد شيطان اخر يظهر في هذه المدينة السعودية ويثير رعب وهلع الجميع...شاهد الفيديو المرعب أظهرت هذا العضو الحساس أمام والدته .. عريس يطلق عروسته أثناء حفل الزفاف .. والسبب صادم.. شاهد شاهد بالفيديو ..عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته.. شاهد رد فعل العروسة المقهورة عاجل: الجوازات السعودية تحذر كل المغتربين ..اي مقيم لن يقوم بهذا الاجراء ستكون عقوبته صارمة ومشددة ( تفاصيل الاجراءات المطلوبة قبل فوات الاوان ) واخيرا الرئيس هادي يرفع الراية البيضاء و عيدروس الزبيدي يحقق نصر كاسح والحكومة تصبح تحت رحمته بموافقة هادي شخصيا وفرحة كبيرة لكل ابناء الجنوب شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل يفجر مفاجاة مزلزلة .. يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده ويتحدث عن تهديدات بالقتل

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