شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد حصريا.. قوات التحالف الجوية تقصف مليشيا الإصلاح بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عبدالله محسن تحصل محرر "الخليج 365" على مقطع فيديو من مصادر خاصة بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، لقصف قوات التحالف العربي للمجاميع الإصلاحية الفرع المحلي للإخوان المسلمين.

وقالت مصادرنا ان قوات التحالف قصفت ظهر اليوم عناصر تابعة للإخوان المسلمين في شبوة، أثناء قدومهم من محافظة مأرب شمالي البلاد. Advertisements ويتواصل الصقف الجوي والإشتباك البري مع الجماعات الإخوانية من حين لآخر، تزامنا مع أي نشاط مريب للجماعة في المحافظات الجنوبية.

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