شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف مدفعي على تجمعات لمليشيا الحوثي في رازح الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، كانون الأول 12، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن تجمعات للمليشيا في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. هذا ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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