عضو الشئون الخارجية للانتقالي: بعض أطراف الحكومة الشرعية لا تريد تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال نصر العيسائي، عضو الشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن بعض الاطراف داخل الحكومة الشرعية لا تريد تنفيذ الاتفاق وتسعى الى عرقلة التنفيذ بل وإفشال الإتفاق، لانها لا ترغب في محاربة الحوثي كما اثبتت الايام، ويهمها الا يتم محاربة الفساد الذي تعيش عليه حيث ان الاتفاق ينص على مكافحته.



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وأكد العيسائي ل"الخليج 365"، أن إرسال بعض القوات من مأرب على أساس أنها تتبع الحرس الرئاسي وهي بالأساس قوات تابعة لحزب الإصلاح الإخواني يأتي في إطار محاولة إفشال الإتفاق من قبل تلك الأطراف التي ترى في إتفاق الرياض نهاية لفسادهم ومتاجرتهم بالحرب حيث يعتبر الإتفاق الخطوة الأولى الصحيحة نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي في صنعاء.

وأضاف عضو الشئون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن تلك الأطراف لا تريد إنهاء الانقلاب الحوثي ولا تريد الوصول إلى حل نهائي للأزمة في جهة اليمن بل تريد إستمرار الحرب لأنهم مجرد أمراء حرب و يعتبرون الحرب إستثمار وتجارة.