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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نواب برلمان صنعاء يشكون ابتزاز نقاط التفتيش الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر حقوقية إن نقاط تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لها تمارس ابتزازا وتعسفات بحق نواب برلمان صنعاء في عدد من النقاط الأمنية التابعة للمليشيا.
ولفتت المصادر إلى أن برلمانيون في صنعاء شكو لهيئة رئاسة مجلس النواب ما يتعرضون له من مضايقات وإساءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح النافذة.
وكان مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيا في صنعاء قد استدعى في جلسة أمس الثلاثاء رؤساء الأجهزة الأمنية للإيضاح عن تلك الممارسات التي وصفها بـ "إساءات مخالفة للدستور والقانون واللوائح النافذة".
يشار إلى أن نقاط التفتيش المتواجدة على الطرقات الرئيسية ومداخل المدن والتابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية تمارس ابتزازا غير مبرر في حق المسافرين وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطن اليمني
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