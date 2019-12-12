برنامج الأغذية العالمي يقدم مواد غذائية منتهية الصلاحية بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

أتلف صندوق النظافة والتحسين بالحديدة ونيابة المخالفات بمحافظة الحديدة اليوم، 81 طناً من المواد الغذائية الأساسية منتهية الصلاحية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي وأحد التجار بالمحافظة.



وخلال عملية الإتلاف الذي حضره وكيل نيابة المخالفات القاضي أحمد علي الصوفي ومدير مشروع النظافة عبدة محمد الأهدل ونائب مدير فرع المجلس الأعلي للشئون الانسانية عبدالله الأهدل .. أشار وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد محمد إلى أنه تم ضبط هذه الكمية من المواد الغذائية الأساسية المنتهية الصلاحية بمخازن برنامج الأغذية العالمي ومخازن أحد التجار بالمحافظة البالغة 81 طنا و 150 كيلو من الدقيق والبقوليات وزيوت الطبخ.

ولفت إلى أن قيادة المحافظة والجهات المعنية الأخرى ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة التي تقوم باستيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تقوم بتخزينها حتى تتعرض لتلف وانتهاء صلاحيتها وحرمان المحتاجين منها.

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وطالب وكيل المحافظة المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة بتحويل المساعدات الغذائية التي تقدم للفقراء والمحتاجين إلى مساعدات نقدية كونها ستكون أكثر فائدة للفقراء والمحتاجين .. مشيدا بجهود صندوق النظافة ونيابة المخالفات والأجهزة الأمنية في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإتلافها.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالحديدة عبدالاله الأهدل إلى أن عملية إتلاف هذه الكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تمت بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات القانونية لأتلافها وهي 41 طنا من زيوت الطبخ و 40 طن و 150 كيلو من الدقيق والفاصوليا والعدس.

واستنكر بشدة تصرفات برنامج الأغذية العالمي في تخزين هذه الكمية الكبيرة من المواد الغذائية حتى انتهت صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحرمان الفقراء والمحتاجين منها قبل انتهاء صلاحيتها.

حضر عملية الاتلاف مندوب الأشغال العامة وصحة البيئة والأمن الغذائي .