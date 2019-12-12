تنظيم احتفال في الجوف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

نظم مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان برعاية وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ومحافظ الجوف اللواء آمين العكيمي، تحت شعار" شباب من أجل حقوق الإنسان " والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام



وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الهادي العصار يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحمل شعار هذا العام شباب من أجل حقوق الإنسان.

وتابع العصار أن حقوق الإنسان اليوم تحتاج إلى الوعي والإدراك لدى المجتمعات باعتبارها الخط الأول للدفاع عن الحقوق والحريات .

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ودعا العصار الشباب اليمني إلى أن يكونوا الأداة الفاعلة نحو التغيير والدفاع عن الحقوق المكتسبة لكل أفراد المجتمع .

وطالب العصار خلال كلمته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية باتخاذ موقف مشرف يفضي إلى إنهاء الحرب وأعاده إعمار الأرض والإنسان وجبر الضرر واحترام الحقوق والمواطنة المتساوية .

بدوره قال وكيل النيابة العامة بالجوف أن وضع حقوق الإنسان بالمحافظة صار في وضع أفضل مع إدخال المزيد من التحسينات وإصلاح السجون بالمحافظة بالإضافة إلى إخلاء سبيل كل من لم تثبت عليه أي إدانة وإحالة أصحاب القضايا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

وأضاف أن اللوحات الإرشادية التى تم وضعها في أكثر من مكان ساهمت إلى حد كبير في توضيح دور القضاء في معالجة قضايا حقوق الإنسان والاهتمام بها