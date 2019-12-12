شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الاساس لمصنع الزيوت النباتية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - شبوة وضع وكيل محافظة شبوة سالم باعوضة اليوم، حجر الاساس للمرحلة الاولى من اول مشروع استثماري في مجال صناعة الزيوت النباتية بمديرية الروضة، بتكلفة 2 مليون و200 الف دولار.

وسينتج المصنع في مرحلته الاولى 45 نوعا من الزيوت المستخرجة من البيئية المحلية بالمديرية. Advertisements وأشاد وكيل المحافظة بمثل هذه المشروعات الاستثمارية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لهم. من جانبه اشار مدير فرع مصلحة الاراضي بالمحافظة محمد المرزقي الى تخصيص مخططين للصناعات الخفيفة والثقيلة بمدينة الروضة، في اطار هيكل المخططات العامة لها والتي تم انجازه مؤخرا.

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