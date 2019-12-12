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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف مدفعي على مواقع للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، كانون الأول 12، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من أماكن بعيدة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي
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