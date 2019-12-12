عند اكتشافه كانت الصدمة ... في موضع لا يخطر على بال ... مهرب قات إلى السعودية يخفي 179 حزمة

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عدن - ياسمين التهامي - أحبط أفراد النقطة الأمنية جنوب القنفذة السعودية خلال هذا الأسبوع عددًا من محاولات تهريب عشبة القات الممنوعة، كان آخرها مساء أمس الأربعاء؛ إذ تمكنوا من إفشال عملية تهريب 179 حزمة قات خلال محاولة سائق شاحنة “صهريج” تهريبها إلى جدة بعد إخفائها بطريقة احترافية داخل الصهريج، لكن فطنة رجال الأمن أبطلت حيلته. كما تم إفشال عمليتَي تهريب أخريَين خلال هذا الأسبوع بالموقع نفسه بعدما قام أشخاص من جنسية عربية بتهريب كميات صغيرة بواسطة سياراتهم الخاصة، إحداها 49 حزمة قات، والأخرى 15 حزمة. وقد تم تسليمهم جميعًا لجهات الاختصاص. جديد "الخليج 365" Advertisements

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