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صنعاء - ياسمين الخيامي - عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية السعودية التي سببت كوارث بشرية للمغتربين والسعوديين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا اليوم، إلى وزارة الداخلية، لتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في متهم سعودي، متهم بتهريب حبوب محظورة. فيما أصدرت وزارة الداخلية ، بياناً تفيد بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه، حسب صحف محلية : -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: خطوة واحدة من امير قطر ستصعق الامارات وتجعل ولي العهد السعودي يطير فرحا...هل يفعلها الامير القطري عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية السعودية التي سببت كوارث بشرية للمغتربين والسعوديين وردنا الان..الرعب والهلع يسيطر على كل الوزراء الشماليين والجنوبيين بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير الذي سيدفعهم لترك الشرعية وطلب اللجوء الى اية دولة بريطانيا تفجر مفاجأة مزلزلة "لابن سلمان" وتكشف المعلومة الخطيرة التي كان يمتلكها حارس الملك سلمان الفغم وتسببت بمقتله ؟ ضبط فنانة سعودية شهيرة في وضع مخل داخل سيارة وضجة عارمة تعم المملكة.. شاهد ليس الزبيدي ولا شلال شايع ولا الميسري...هذا هو الشخص المخيف الذي يرعب كل ابناء الحنوب وينشر الرعب والهلع في عدن Advertisements اخيرا...الحسناء حليمة بولاند تحتشم ليس حياء من الناس او خوفا من الله بل هذا هو الذي ارعبها واجبرها ا على وقف الصور الفاضحة هل تذكرون الشيطان الذي ظهر في المدينة المنورة...شاهد شيطان اخر يظهر في هذه المدينة السعودية ويثير رعب وهلع الجميع...شاهد الفيديو المرعب أظهرت هذا العضو الحساس أمام والدته .. عريس يطلق عروسته أثناء حفل الزفاف .. والسبب صادم.. شاهد شاهد بالفيديو ..عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته.. شاهد رد فعل العروسة المقهورة عاجل: الجوازات السعودية تحذر كل المغتربين ..اي مقيم لن يقوم بهذا الاجراء ستكون عقوبته صارمة ومشددة ( تفاصيل الاجراءات المطلوبة قبل فوات الاوان ) واخيرا الرئيس هادي يرفع الراية البيضاء و عيدروس الزبيدي يحقق نصر كاسح والحكومة تصبح تحت رحمته بموافقة هادي شخصيا وفرحة كبيرة لكل ابناء الجنوب شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل يفجر مفاجاة مزلزلة .. يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده ويتحدث عن تهديدات بالقتل بفضل من الله تم القبض على المدعو / هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي – سعودي الجنسية -، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، اليوم الأربعاء 16/3/1441هـ في منطقة تبوك.

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