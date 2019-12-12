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صنعاء - ياسمين الخيامي - أحمد علي عبدالله صالح يخرج عن صمته ويباغت الجميع بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده ويتقدم بهذا الطلب العاجل للامير ’’محمد بن سلمان‘‘(تفاصيل ماحدث)

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