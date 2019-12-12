تعرف على النجمة أميرة العباس.. وكيف ترد على من ينتقد جنسيتها الغير سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

باتت نجومية الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أهم بكثير من وسائل التواصل الأخرى كالراديو والتلفزيون.



حيث ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في ظهور أسماء كثيرة خطفت النجومية من الفنانين الذين كانت تعتبر أخبارهم محط الاهتمام الأكبر..

ومن بين هؤلاء أميرة العباس، التي انتقلت من الصحافة المكتوبة لتحقق شهرة كبيرة عبر برنامج يوتيوب، والذي حقق لها نقلة نوعية، فواصلت مشوارها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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الإعلامية أميرة العباس قررت كسر قالب الإعلام التقليدي، بتقديم برنامج "بناتيوب" عام ،2014 الذي يبث عبر قناة قوارير النسائية على موقع يوتيوب، ويناقش قضايا المرأة السعودية بقالب كوميدي ساخر.

ومنذ عرض الإعلان الترويجي للبرنامج، تعرضت أميرة للكثير من الانتقادات، فأوقفت التصوير، لتعود فيما بعد وتستمر في هذا التحدي وتحقق نجاحاً كبيراً.

وكثيراً ما يثار أنها ليست سعودية، وفي الحقيقة هي من سوريا، ولكنها لا تكترث لهذا الموضوع، فبرأيها المهم هو ما تقوم بتقديمه وليس جواز سفرها.

بدأت تجربتها في الإذاعة عبر برنامج "كافيين"، ورايتها الأولى حملت اسم "وتاهت" وتقوم بترجمتها إلى عدة لغات، وقد حصلت على جائزة أفضل مقدمة برامج على اليوتيوب من مهرجان الكوميديا الدولي الذي أقيم في أبها عام 2016 .