ذمار.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحي الحوثي وقبائل الحدأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ ذمار

أكدت مصادر محلية بمحافظة ذمار، أمس الاربعاء، وقوع قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين مليشيا الحوثي وقبائل الحدأ.



Advertisements

وذكرت المصادر أن اشتباكات مسلحة في مديرية الحدا (قرية المصاقرة) احتدمت بين المليشيا الغازية للمنطقة والقبائل الذين تصدوا لها بكل بسالة.

ولفتت المصادر الى انه نتج عن الاشتباكات مقتل أحد مسلحي الحوثي وإصابة آخرين.

وتشهد المحافظة توترا بين القبائل والمليشيا على خلفية احتجاز العشرات من أبنائها في السجون