بتكلفة 268 مليون ريال.. توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل جسور أرضية في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أبين

وقع محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اتفاقية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الجسور الأرضية لوادي بنا - خط التسعين - في مديرية زنجبار بمحافظة أبين.



ويهدف المشروع البالغة تكلفته 268 مليون ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق، إلى تأهيل عدد من الجسور في وادي بنا بمديرية زنجبار على مدى أربعة أشهر للتخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية.

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وأشاد محافظ أبين، بدور صندوق صيانة الطرق في تنفيذ مشاريع طارئة لتأهيل وصيانة الطرقات والجسور في مختلف مديريات أبين، والمساهمة في الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من أسباب الحوادث في الطرقات .. مؤكداً تقديم السلطة المحلية في محافظة أبين كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات الضرورية للجهات المعنية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التأهيلية لشبكة الطرق في أبين.

من جانبه لفت المهندس باهرمز، إلى تنفيذ الصندوق حالياً عدد من المشاريع التطويرية والطارئة بعدد من محافظات الجمهورية ضمن خطة الصندوق للعام الحالي 2019م.