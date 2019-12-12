بن عمرات يقدّم درعا تكريميا لمحافظ حضرموت والوكيل بن حبريش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

قدّم صالح محمد بن عمرات مولى الدويلة مدير عام مديرية غيل بن يمين درعا تكريميا لكلا من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي درعا تكريما نظير مايقدمونه من جهود جبارة في خدمة مديرية غيل بن يمين ومدها بالمشاريع التنموية.

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كما قدّم المدير العام بالمديرية مولى الدويلة والاستاذ يزيد الصدفي مدير صحة المديرية درعا تكريميا اخر مقدم من السلطة المحلية ومكتب صحة المديرية للدكتور رياض الجريري نظير مايقدمه من جهود كبيره في خدمة المجال الصحي بمديرية غيل بن يمين.

وقد كان ذلك اثناء افتتاح مركز السناء الصحي بريدة الحوهيين مديرية غيل بن يمين.