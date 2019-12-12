شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول محافظة المهرة يستقبل الأمين العام المساعد لمجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة أستقبل وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الخضر ناصرحسين العلهي الأمين العام المساعد لمجلس النواب الذي يزور المحافظة لأول مرة للإطلاع على أوضاعها .

Advertisements وخلال الإستقبال رحب الوكيل الأول بالأمين العام المساعد وزيارته للمحافظة . وعبر الخضر العليهي عن ارتياحه للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين.

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