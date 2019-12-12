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رئيسة مؤسسة فينا خير تلتقي مدير عام مكتب مياة الريف بمحافظة المهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

رئيسة مؤسسة فينا خير تلتقي مدير عام مكتب مياة الريف بمحافظة المهرة

الخليج 365 - المهرة

التقت يسرى خوار رئيسة  مؤسسة فينا خير ، يوسف احمد بن محيسن،  مدير عام مياه الريف بالمحافظة.

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وخلال اللقاء نوقشت عدد من القضايا منها  اهمية الطاقة الشمسية لتشغيل عدد من الآبار الإرتوازية والأكثر احتياجا لها كعامل بديل عن المولدات التي تعمل بالمشتقات او الطاقة الكهربائية وبالتحديد المتواجدة في الاماكن الصحراوية بالمحافظة.

 

وسلمت خوار بن محيسن  طلبا رسميا من المؤسسة بشأن رفع دراسة بتلك الابار  شريطة ان تكون في مناطق صحراوية و بااعماق مختلقة وتوافق شروطها بامكانية ايجاد طاقة شمسية للبئر المستهدفة.

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