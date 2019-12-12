مدير مكتب الصحة بسيحوت يستقبل وفد من منظمة الصحة العالمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة استقبل مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت الأستاذ سعيد معرابي،اليوم، وفد من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور على جعول ممثل المنظمة في حضرموت وشبوه والمهرة ،وعضوية كلا من مسؤول الترصد الوبائي الدكتور باسل عبيد ومسؤولة الترصد الإلكتروني المهندسه عفاف عبيد وآخرون .

Advertisements وطاف الوفد بأقسام مستشفى سيحوت الريفي وقسم التغذية والأقسام اللتي تم تأهيلها ودعمها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة بدعم من منظمة الصحة العالمية . وأشاد الوفد بمدى انضباط رؤساء الأقسام في المستشفى والعاملين فيه والتزامهم بالدوام الرسمي . من جانبه شكرا الأستاذ معرابي الإخوة في منظمة الصحة العالمية على دعمهم لمكتب الصحة بالمديرية .

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