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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضبط فنانة سعودية شهيرة في وضع مخل داخل سيارة وضجة عارمة تعم المملكة.. شاهد

أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم،جدلاً كبيراً بين الجمهور والمتابعين، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بالمخل مع زوجها داخل سيارة.



وتظره الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

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حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول "انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس".