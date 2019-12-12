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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الشيطان الذي ظهر في المدينة المنورة...شاهد شيطان اخر يظهر في هذه المدينة السعودية ويثير رعب وهلع الجميع...شاهد الفيديو المرعب

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان بحري غريب على أحد الشواطئ، والذي أثار الفزع بين مرتادي المكان. ووصف مغردون شاطئ مدينة "رابغ" الواقع على ساحل البحر الأحمر بـ"المسكون"، واصفين الحيوان البحري الذي ظهر على الشاطئ بأنه "شيطان البحر". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليس الزبيدي ولا شلال شايع ولا الميسري...هذا هو الشخص المخيف الذي يرعب كل ابناء الحنوب وينشر الرعب والهلع في عدن اخيرا...الحسناء حليمة بولاند تحتشم ليس حياء من الناس او خوفا من الله بل هذا هو الذي ارعبها واجبرها ا على وقف الصور الفاضحة هل تذكرون الشيطان الذي ظهر في المدينة المنورة...شاهد شيطان اخر يظهر في هذه المدينة السعودية ويثير رعب وهلع الجميع...شاهد الفيديو المرعب أظهرت هذا العضو الحساس أمام والدته .. عريس يطلق عروسته أثناء حفل الزفاف .. والسبب صادم.. شاهد شاهد بالفيديو ..عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته.. شاهد رد فعل العروسة المقهورة عاجل: الجوازات السعودية تحذر كل المغتربين ..اي مقيم لن يقوم بهذا الاجراء ستكون عقوبته صارمة ومشددة ( تفاصيل الاجراءات المطلوبة قبل فوات الاوان ) واخيرا الرئيس هادي يرفع الراية البيضاء و عيدروس الزبيدي يحقق نصر كاسح والحكومة تصبح تحت رحمته بموافقة هادي شخصيا وفرحة كبيرة لكل ابناء الجنوب Advertisements شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل يفجر مفاجاة مزلزلة .. يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده ويتحدث عن تهديدات بالقتل وردنا الان..الميسري يقصم ظهر عيدروي الزبيدي ويقهر الاماراتيين ويثلج صدر الرئيس هادي بخطوة مفاجئة لم تخطر على بال احد..شاهد ماذا فعل الميسري ( صورة ) شاهد بالفيديو..زوجة حسناء تهرب من زوجها وتعاشر أسد مفترس وتقوم معه بهذا العمل الجريء الذي لا تستطيع اي مرأة فعله مهما كانت جريئة ( شاهد الفيديو المرعب ) وردنا الان..الحزام الامني يباغت الجميع بعمل كارثي ومرعب وسبب صدمة للرئيس هادي وعيدروس الزبيدي وحتى عبد الملك الحوثي وكل ابناء الجنوب يبكون من شدة القهر في غاية الخطورة..الأمم المتحدة تباغت الملك سلمان وولي عهده وتصعقهم بهذا البيان الكارثي الذي جعل المرشد الايراني وعبد الملك الحوثي يطيرون فرحا ( تفاصيل ) شاب سعودي يباغت الجميع ويقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا وسط الشارع ..لن تصدق الخطوة التي اقدم عليها بعد فعلته الشنعاء وردنا الان ...محمد جميح يباغت الجميع ويفضح وزير كبير في الشرعية قام بعمل فاضح ومحرم شرعا وقانونا وسبب كارثة حقيقية للرئيس هادي وهز كل اركان الشرعية وعقب تداول مقطع الفيديو وانتشاره على نطاق واسع وسط تكهنات وروايات مخيفة بين السكان، تحركت بشكل عاجل هيئة الثروة السمكية لمباشرة الموقع. وتلقت الهيئة الحكومية في المملكة؛ بلاغًا من أحد سكان رابغ، بالعثور على الحيوان البحري الغريب نافقًا على الشاطئ، مؤكدًا أنه أثار الرعب في المنطقة. ويبلغ طول الحيوان البحري -بحسب موقع "سبق" السعودي- ثلاثة أمتار ونصف المتر تقريبًا، فيما يتوقع أن يكون الحيوان البحري هو "خروف البحر".

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