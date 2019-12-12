صحافي جنوبي يكشف لــ "الخليج 365" عن أكبر عائق بعدن خاصة والجنوب عامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

الشحات غريب

كشف الصحفي الجنوبي "رامي الردفاني" الوضع في عدن بعد عودة الحكومة الشرعية من اتفاق الرياض؟



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن الوضع الآن في الجنوب بعد اتفاق الرياض يبدو ضبابياً بسبب تمترس الشرعية لتنفيد أجنداتها ومحاولة منها لتعطيل ماتم الاتفاق عليه في الرياض ، توحي بأن شرعية حزب الإخوان تعمل على تأجيج الوضع في الجنوب بإستقدامها قوات من مأرب وذمار والجوف والبيضاء إلى أبين وشبوة رغم أن بنود الإتفاق واضحة وتنص على عودة كل القوات التي دخلت شبوة وأبين إلى ثكناتها وهذا انعكس سلباً على مجريات التنفيد للاتفاق وهو ماتريده الشرعية وتفجير الوضع عسكرياً.

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وأكد بأن حكومة هادي عاجزة إلى الآن عن دفع الرواتب وهذا القرار بيدها فإذا لم تتدخل المملكة العربية السعودية بفرض الإتفاق بالقوة فإننا قد نعود إلى المربع الأول ويتفجر الوضع عسكرياً وهو مايريده حزب الإخوان اليمني كي يتسنى له خلط الاوراق.

وأشار بأن أكبر عائق ومشكلة تعاني منها عدن على شكل الخصوص والجنوب على شكل العموم بعد اتفاق الرياض وعودة الحكومة الشرعية إليها هو عودة موجة الإغتيالات التي توقفت منذ مابعد خروجها منها لتعود بعودتها وبوتيرة عالية حيث أصبحت تؤرق المواطن المسكين الذي يبحث عن الأمن والأستقرار والعيش الكريم، ناهيك عن حاجة الناس الماسة للرواتب والخدمات التي تتعمد الشرعية بعدم توفيرها حتى بعد توقيع اتفاق الرياض وذلك الهدف منه لتعذيب سكان عدن والجنوب نكاية بالانتقالي الجنوبي لكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً لان الشعب الجنوبي قد ينفجر في أي لحظة ويفرض أمر واقع فلن يستطع أحد اخماده مهما كانت قوته.