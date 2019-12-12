إب.. المليشيا تشيع 9 من مسلحيها قتلوا في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء شيعت مليشيا الحوثي، بمحافظة إب، وسط البلاد، تسعة من عناصرها لقوا مصرعهم، شمال غربي الضالع.

وذكرت مصادر محلية أن تسعة عناصر حوثية تم تشييعهم خلال الـ 48 ساعة الماضية، لقوا مصرعهم في مختلف جبهات الفاخر، شمال غربي محافظة الضالع. Advertisements ووفق المصادر، ينحدر معظم الصرعى من مختلف مديريات محافظة إب، بينها مديريات يريم والرضمة والظهار، وابرزهم: عمر صالح الحجيلي - مصلح مقبل المعيضي - محمد عبدالله صالح الغبسي - أسامة علي عياش - سالم سعيد الحريبي - حمزة أحمد أبو أصبع. وتشهد جبهة الضالع مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي الإرهابية، والقوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الجنوبية. وتدفع المليشيا بتعزيزات كبيرة شبه يومية تشمل مقاتلين وأسلحة وذخائر وعبوات متفجرة وألغاماً وغيرها

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