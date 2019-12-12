عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالعاصمة عدن السبت القادم..تعرف عليها

الخميس 12 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بالعاصمة عدن، عن انقطاع التيار الكهرباء بعدة مناطق في العاصمة عدن يوم السبت القادم.



وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه بداية من يوم السبت القادم ومن الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، سيتم قطع الكهرباء على نصف أحياء مديريات المعلا وخورمكسر وكريتر .

وبحسب بيان المؤسسة فإن المناطق التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي عنها هي:

_ مبنى محافظة عدن ونصف شارع مدرم.

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_ حي الشيخ إسحاق وحتى المجمع القضائي بالمعلا.

_ إدارة الأمن والأحياء المجاورة حتى حي المحلات التجارية (الشابات) والأحياء المجاورة لها.

_ البرزخ المياه والمجمع القضائي الجديد في خورمكسر .

_ معسكر جبل حديد وأحياء الدكة بالكامل.

_ معسكر اللواء الثالث حماية رئاسية ومجمع عدن مول.

_ الخطوط المغذية للإضاءة في الطريق البحري وجزيرة العمال.

_ مستشفى الجمهورية التعليمي.

وأكدت المؤسسة أن سبب انقطاع التيار الكهربائي سيكون بسبب قيام الأطقم الهندسية والفنية في إدارة النقل 33ك.ف بأعمال الصيانة الروتينية والوقائية لمحطة شيناز التحويلية 33/11ك.فـ ، وهو ما سيترتب عليه فصل التيار عن الأحياء المذكورة.