شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وصادم : هزة عنيفة وصدمة جديدة تعصف بالسعودية .. اكتشاف ثاني إصابة بـ "الإيدز" خلال أيام فقط .. وهذا ماقاله المصاب ابو ماجد على الهواء وادهش الجميع (شاهد فيديو وتفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد مقطع : مؤثر للملك سلمان أبكى نشطاء تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بكاملها (فيديو مثثير جدآ) اعتداء مفاجئ على رئيس مجلس الأمة الكويتي داخل مقبرة (تفاصيل عاجلة وصادمة)" .الأمم المتحدة تباغت الملك سلمان وولي عهده وتصعقهم بهذا البيان الكارثي الذي جعل المرشد الايراني وزعيم الحوثيين يطيرون فرحا الحوثي : يغلق الاف الشبكات و يحدد سرعة الانترنت خوفا من ثورة شعبية خلال الساعات القادمة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وصادم : هزة عنيفة وصدمة جديدة تعصف بالسعودية .. اكتشاف ثاني إصابة بـ "الإيدز" خلال أيام فقط .. وهذا ماقاله المصاب ابو ماجد على الهواء وادهش الجميع (شاهد فيديو وتفاصيل حصرية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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