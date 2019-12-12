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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الجوازات السعودية تحذر كل المغتربين ..اي مقيم لن يقوم بهذا الاجراء ستكون عقوبته صارمة ومشددة ( تفاصيل الاجراءات المطلوبة قبل فوات الاوان )

2019/12/12 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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