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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته.. شاهد رد فعل العروسة المقهورة

أعد أحد مقدمي المحتوى على "يوتيوب" فيديو يشمل عدد من المواقف المحرجة التي شهدتها حفلات الزفاف خلال الفترة الأخيرة.

وفي الفيديو، هناك 10 مواقف غريبة أبرزها محاولة هروب أحد الشبان من حفل زفافه، وكذلك تحرش العريس بأحد المعازيم.

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شاهد بالفيديو ..عريس يشعر بالهلع والرعب ويهرب ليلة الدخلة وصديقه يتحرش بحسناء في غاية الجمال أمام عروسته.. شاهد رد فعل العروسة المقهورة

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