شكرا لمتابعة خبر عن شاب خليجي يلجأ لحيلة شيطانية ويختطف شابة حسناء ليمارس معها الرذيلة ولكن ماحدث بعد اركابه للفتاة بالسيارة كان اغرب من الخيال ولم يصدقه احد..شاهد ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب خليجي يلجأ لحيلة شيطانية ويختطف شابة حسناء ليمارس معها الرذيلة ولكن ماحدث بعد اركابه للفتاة بالسيارة كان اغرب من الخيال ولم يصدقه احد..شاهد ماحدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب خليجي يلجأ لحيلة شيطانية ويختطف شابة حسناء ليمارس معها الرذيلة ولكن ماحدث بعد اركابه للفتاة بالسيارة كان اغرب من الخيال ولم يصدقه احد..شاهد ماحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.