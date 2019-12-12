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صنعاء - ياسمين الخيامي - شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل يفجر مفاجاة مزلزلة .. يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده ويتحدث عن تهديدات بالقتل

وجه شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل في السجون السعودية رسالة عاجلة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وناشد الشيخ عبد الرحمن بن حميد، شقيق أمير قبيلة عتيبة فيصل بن سلطان بن حميد، في مقطع فيديو نشره حساب "معتقلي الرأي"، إطلاق سراح شقيقه.

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شقيق أمير قبيلة عتيبة المعتقل يفجر مفاجاة مزلزلة .. يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده ويتحدث عن تهديدات بالقتل

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وكشف "عبد الرحمن" عن تجاهل الديوان الملكي عدة خطابات أرسلها بشأن شقيقه، وعن تلقيه تهديدات بالقتل.



كانت السلطات السعودية، أوقفت شيخ "قبيلة العتيبة" فيصل بن سلطان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد انتقاده "هيئة الترفيه" وحفلاتها الراقصة؛ متهمًا تركي آل الشيخ، بأنه يسعى لسلخ المجتمع عن هويته.

وذكرت تقارير، أن شيخ "قبيلة العتيبة" معتقل في حبس انفرادي بأوامر تركي آل الشيخ، ويخضع للتحقيق، بهدف إذلاله لعدم تكرار ما حدث.

وتعد قبيلة "العتيبة" من أكثر قبائل نجد عددًا، وأوسعها بلادًا، وأصولهم عدنانية من قيس عيلان من هوازن، وأكثر فروعها تسكن الحجاز وسفوحه الشرقية، وانحدارها إلى نجد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري.