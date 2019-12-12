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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الجنوبية تتصدى لهجومين حوثيين شمالي غرب الضالع
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تمكنت القوات الجنوبية، مساء أمس الأربعاء، من التصدي لهجومين حوثيين باتجاه مواقعها في جبهتي "حبيل يحيي" و"صبيرة"شمالي غرب الضالع.
وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات الجنوبية رصدت عناصر من المليشيات الحوثية تحاول التسلل باتجاه موقعي "القُفَة" و "الجُفَينَة"، مؤكدة أن القوات تعاملت مع محاولة التسلل بكل قوة وهو ما أجبر المليشيات بالتراجع.
وأضافت المصادر، أن المليشيات تحاول منذ أيام من استعادة موقع ”القُفَة“ الإستراتيجي الذي خسرته في معارك الأسبوع الماضي، والمطل على بلدة ”الشامرية“ من جهتها الجنوبية، إلا أنها تفشل في كل مرة .
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