شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشات الحوثي تتقدم بشكل مفاجئ وكبير في محافظة مأرب وتسيطر على أهم موقع قرب المدينة "تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة المخدرة بعد إشتباكات ضارية مع قوات الجيش الوطني.

وزعم موقع “يمن برس” أن مليشيا الحوثي تقدمت شرقي جبهة المخدرة بمحاذاة جبل هيلان المطل على مدينة مأرب وسيطرت على مواقع مطلة على طريق مأرب صنعاء.

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وقال إن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء ومأرب أصبح تحت مرمى نيران مليشيات الحوثي.

وللأسبوع الثالث على التوالي تتقدم مليشيات الحوثي في جبهة المخدرة وتسيطر على مواقع جديدة في ظل تقهقر مستمر لقوات الجيش الوطني.