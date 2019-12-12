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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الضالع.. مقتل طفلة وامرأة وإصابة 7 آخرين بألغام حوثية
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قُتلت طفلة وأصيب عدد آخر من المدنيين الأربعاء في انفجار لغمين زرعتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة بلاد الحيقي بمديرية الحشاء غربي الضالع، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الطفلة وسيلة عبدالكريم محمد حزام العمري (12 عاماً) قُتلت في قرية الجَنَاب بمنطقة بلاد الحيقي شمال شرقي مديرية الحشاء، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي، موضحةً أن الطفلة كانت ترعى الأغنام وقد فارقت الحياة على الفور.
وبحسب المصادر، فإن لغم حوثي آخر انفجر في ذات المنطقة، أثناء عبور أسرتين. وأشارت المصادر إلى أن اللغم انفجر أثناء محاولة الأسرتان القادمتان من منطقة بلاد الحيقي تجاوز القرية بحثاً عن مكان يأويهما بعد تهجيرهما من منزليهما.
وأكدت أن انفجار اللغم تسبب بوفاة امرأة على الفور، فيما أصيب بقية أفراد الأسرتين والبالغ عددهم 7 بإصابات خطيرة ومتفاوتة.
وزرعت ميليشيا الحوثي مئات الألغام والعبوات الناسفة المموهة قبل دحرها من مناطق سيطرتها شمال وغربي قعطبة والفاخر في الضالع، بالإضافة إلى الجهة الجنوبية الغربية للفاخر. وراح ضحية هذه الألغام عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، فيما لا تزال مئات الألغام المزروعة تهدد السكان.
واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليون لغماً أرضياً زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع أنواعها، من مضاد للمركبات وللأفراد والألغام البحرية.
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