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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يعترفون بمقتل اثنين من قادتهم بغارة في صعدة
الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية في غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفتهما في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أنه تم تشييع جعفر عبدالله هبرة وحسن عبدالله الشهاري الثلاثاء في مديرية سحار بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل حول تاريخ ومكان مصرعهما.
غير أن مصادر ميدانية أوضحت أن طيران التحالف شن غارة استهدفت تجمعاً لميليشيا الحوثي في مديرية كتاف وأسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين.
وأكدت أن المدعو جعفر عبد الله هبرة، قائد كتيبة ما يسمى "التدخل السريع"، لقي مصرعه في الغارة، إضافةً إلى القيادي الميداني حسن الشهاري.
كما شيعت ميليشيا الحوثي الأربعاء في محافظة إب (وسط اليمن) ستة من مسلحيها لقوا حتفهم في المواجهات بجبهات شمال الضالع، وذلك بعد يوم واحد من تشييعها أربعة قتلى من مسلحيها قضوا في ذات الجبهة.
وكان القيادي الحوثي صالح مسعد الغرباني، والذي يحمل رتبة "مقدم"، قد لقي مصرعه أيضا في اليومين الماضيين في جبهة الفاخر، وقامت الميليشيا بتشييعه في منطقة الاحرم بمديرية دمت شمال الضالع.
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